Le dimissioni di Sarri e il rinnovamento della Lazio: il punto di vista di Claudio Lotito (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha soffermato l'analisi sulle motivazioni che hanno portato alle dimissioni di Maurizio Sarri avvenute lo scorso marzo. La situazione sembra essere derivata da una perdita di motivazione all'interno del gruppo, evidenziando un cambio di rotta significativo con l'arrivo di un nuovo tecnico, Igor Tudor, che ha già portato la squadra a ritrovare lo spirito combattivo necessario per eccellere. Le difficoltà con Sarri e la gestione dello spogliatoio Claudio Lotito ha descritto la sua esperienza con Maurizio Sarri evidenziando una relazione professionale che ha registrato delle difficoltà.

Lotito su Sarri: "Gli ho riconosciuto lo stipendio fino alla fine del campionato" - In una lunga intervista rilasciata dal presidente della Lazio Claudio Lotito a DAZN, si è parlato di vari temi, tra cui anche quelli relativi agli allenatori. Da Sarri a Tudor, per poi passare anche ... (laziopress.it)

Lotito 'Sarri via per contrasti interni, Baroni ha fame' - "Con Sarri avevo un buon rapporto. Dopo una partita all'Olimpico in cui la squadra non aveva fatto bene, gli ho fatto notare che il gruppo sembrava aver perso l'orgoglio di combattere. (ANSA) ... (ansa.it)

Claudio Lotito: «Con Sarri buon rapporto, ecco perché è finita. Tudor? Aveva problemi con alcuni giocatori e voleva venderli» - Claudio Lotito ha aperto per la prima volta le porte del centro sportivo di Formello, regalando a DAZN un'intervista esclusiva che racconta i suoi 20 anni da Presidente ... (leggo.it)