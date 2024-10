Ilgiorno.it - L’arte sostenibile di Gianluca Patti: da Monza a Milano il murale colorato capace di “cancellare” lo smog

(Di venerdì 18 ottobre 2024)– La sua ultima opera è un coloratissimodal forte significato ambientalista, sia per i contenuti che trasmette sia soprattutto perché realizzato con vernici speciali in grado di “mangiare“ lo, facendo un lavoro di pulizia dell’aria pari a quello di cinque alberi. C’è un artista brianzolo dietro una delle creazioni più originali del momento: è il 47enne monzese, pittore apprezzato con diverse mostre collettive e personali alle spalle. È lui l’autore delintitolato “Respiro“, appena inaugurato aalla Cittadella degli Archivi, un luogo importante per la cultura, la storia e la memoria del capoluogo meneghino.