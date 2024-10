Chieti Scalo, Erga Omnes cerca volontari per il doposcuola (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'associazione Erga Omnes continua il suo impegno nelle attività di carattere psico-sociale a favore della comunità, riproponendo il progetto del doposcuola dedicato a bambini e ragazzi, presso l'ex centro sociale San Martino, in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo.Il doposcuola è attivo Chietitoday.it - Chieti Scalo, Erga Omnes cerca volontari per il doposcuola Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'associazionecontinua il suo impegno nelle attività di carattere psico-sociale a favore della comunità, riproponendo il progetto deldedicato a bambini e ragazzi, presso l'ex centro sociale San Martino, in Via Monte Grappa n. 176 a.Ilè attivo

