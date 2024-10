Braglia versione big match. È un Palermo da trasferta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Atmosfera da grandi occasioni. Sarà quella che offrirà il Braglia domani, con numerosissimi tifosi del Palermo che riempiranno la curva ospiti con una previsione complessiva che supererà ancora le diecimila presenze, tra supporters canarini e rosanero (a ieri venduti 3.100 biglietti, 1.740 ospiti). Un’atmosfera che era un po’ mancata nell’ultima gara interna dei gialli, quando i tifosi della Sampdoria non poterono invadere pacificamente lo stadio modenese per il divieto dovuto ai noti fatti accaduti dopo il derby della Lanterna di Coppa Italia. Ma torniamo all’attualità, ed a un match importante assai per due squadre che, dopo otto giornate, avrebbero pensato di racimolare qualche punto in più. Sport.quotidiano.net - Braglia versione big match. È un Palermo da trasferta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Atmosfera da grandi occasioni. Sarà quella che offrirà ildomani, con numerosissimi tifosi delche riempiranno la curva ospiti con una previsione complessiva che supererà ancora le diecimila presenze, tra supporters canarini e rosanero (a ieri venduti 3.100 biglietti, 1.740 ospiti). Un’atmosfera che era un po’ mancata nell’ultima gara interna dei gialli, quando i tifosi della Sampdoria non poterono invadere pacificamente lo stadio modenese per il divieto dovuto ai noti fatti accaduti dopo il derby della Lanterna di Coppa Italia. Ma torniamo all’attualità, ed a unimportante assai per due squadre che, dopo otto giornate, avrebbero pensato di racimolare qualche punto in più.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gds: Palermo, Baniya verso la conferma. Verre insidia Ranocchia - Da questa sessione dipenderà la formazione che scenderà in campo al "Braglia". In porta, la certezza è rappresentata da Desplanches, di ritorno dagli impegni con la nazionale italiana Under 21 e ... (forzapalermo.it)

Repubblica: “Il realismo di Dionisi: «I conti non tornano è questione di testa»” - Dionisi ha ribadito che non esclude la possibilità di vedere insieme in campo due attaccanti, ma per lui l’equilibrio è fondamentale, e la priorità resta quella di migliorare le prestazioni collettive ... (ilovepalermocalcio.com)

Braglia versione big match. È un Palermo da trasferta - Si preannuncia una partita da grandi numeri sugli spalti quella dei canarini. I rosanero di mister Dionisi sono la squadra che ha raccolto più punti fuori casa. (msn.com)