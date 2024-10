Bari, giovane pakistano aggredito e gettato in mare: un atto di violenza inquietante (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Bari, dove un ragazzo di 19 anni di origine pachistana è stato vittima di una brutale aggressione. L’incidente, avvenuto sul molo di Santo Spirito, ha portato a un intervento urgente delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche giovanili, rendendo la vicenda di grande rilevanza sia dal punto di vista sociale che da quello criminologico. Il drammatico racconto dell’aggressione Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, descritti come una baby gang. Ufficialmente, non è stata fornita una cifra esatta sui membri coinvolti, ma le modalità di azione sono state definite particolarmente violente. Gaeta.it - Bari, giovane pakistano aggredito e gettato in mare: un atto di violenza inquietante Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio diha scosso la comunità di, dove un ragazzo di 19 anni di origine pachistana è stato vittima di una brutale aggressione. L’incidente, avvenuto sul molo di Santo Spirito, ha portato a un intervento urgente delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche giovanili, rendendo la vicenda di grande rilevanza sia dal punto di vista sociale che da quello criminologico. Il drammatico racconto dell’aggressione Secondo le prime ricostruzioni, ilera stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, descritti come una baby gang. Ufficialmente, non è stata fornita una cifra esatta sui membri coinvolti, ma le modalità di azione sono state definite particolarmente violente.

