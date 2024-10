Australia, cosa sono le sfere nere che hanno fatto chiudere le spiagge (Di venerdì 18 ottobre 2024) Strani detriti di forma sferica e di colore nero, grandi quanto un pugno, di origine apparentemente sconosciuta. Fra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre hanno invaso le spiagge di Sydney, in Australia, tanto da costringere le autorità a vietarne l’accesso per circa 48 ore. Apparse per la prima volta sulla battigia di Gordons Bay, sono state avvistate e raccolte anche a Cogee, Bondi, Bronte e Tamarama, già però riaperte al pubblico. Mentre si inizia a tornare alla normalità, gli esperti e gli ambientalisti si sono messi a lavoro per cercare di scoprire di cosa si tratta e soprattutto come si sono formate e da dove sono arrivate. «sono molto preoccupato dal fatto che le nostre bellissime spiagge siano inquinate da qualcosa che ancora non sappiamo da dove provenga», ha spiegato al Guardian Penny Sharpe, ministro dell’ambiente del Nuovo Galles. Lettera43.it - Australia, cosa sono le sfere nere che hanno fatto chiudere le spiagge Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Strani detriti di forma sferica e di colore nero, grandi quanto un pugno, di origine apparentemente sconosciuta. Fra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobreinvaso ledi Sydney, in, tanto da costringere le autorità a vietarne l’accesso per circa 48 ore. Apparse per la prima volta sulla battigia di Gordons Bay,state avvistate e raccolte anche a Cogee, Bondi, Bronte e Tamarama, già però riaperte al pubblico. Mentre si inizia a tornare alla normalità, gli esperti e gli ambientalisti simessi a lavoro per cercare di scoprire disi tratta e soprattutto come siformate e da dovearrivate. «molto preoccupato dalche le nostre bellissimesiano inquinate da qualche ancora non sappiamo da dove provenga», ha spiegato al Guardian Penny Sharpe, ministro dell’ambiente del Nuovo Galles.

