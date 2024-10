Antonino Monteleone salvo: L'Altra Italia non chiude ma cambia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 17 ottobre 2024, L'Altra Italia su Rai2 condotto da Antonino Monteleone ha registrato uno share disastroso dello 0,9%, segnando un nuovo capitolo in una storia di ascolti catastrofici per Rai2. Con appena 169.000 telespettatori, il programma si è trovato di fronte a un destino che sembra già segnato, mettendo in discussione la fiducia della TV di Stato nel suo progetto. Nonostante i numeri impietosi, l'emittente ha comunicato che L'Altra Italia non chiude, ma non senza un profondo ripensamento sulla sua direzione. Fin dal suo esordio il 3 ottobre scorso, il programma ha mostrato segni di difficoltà , iniziando con 276.000 telespettatori e uno share dell'1,77%. Anche la seconda puntata, trasmessa in un contesto competitivo, ha mantenuto un risultato stagnante, chiudendo con l'1,62%. Tvpertutti.it - Antonino Monteleone salvo: L'Altra Italia non chiude ma cambia Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 17 ottobre 2024, L'su Rai2 condotto daha registrato uno share disastroso dello 0,9%, segnando un nuovo capitolo in una storia di ascolti catastrofici per Rai2. Con appena 169.000 telespettatori, il programma si è trovato di fronte a un destino che sembra già segnato, mettendo in discussione la fiducia della TV di Stato nel suo progetto. Nonostante i numeri impietosi, l'emittente ha comunicato che L'non, ma non senza un profondo ripensamento sulla sua direzione. Fin dal suo esordio il 3 ottobre scorso, il programma ha mostrato segni di difficoltà , iniziando con 276.000 telespettatori e uno share dell'1,77%. Anche la seconda puntata, trasmessa in un contesto competitivo, ha mantenuto un risultato stagnante,ndo con l'1,62%.

