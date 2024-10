Anticipazioni Tale e Quale Show: tutte le esibizioni del 18 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre 2024, torna su Rai 1 alle 21,25 l’attesissimo appuntamento con Tale e Quale Show, il popolare varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con gli 11 artisti in gara pronti a calarsi nei panni di celebri cantanti, sfidandosi a colpi di interpretazioni vocali e trasformazioni fisiche impeccabili. Dallo studio televisivo Fabrizio Frizzi di Roma, i concorrenti saranno chiamati a superare nuove prove, dando vita a performance che promettono di lasciare il pubblico senza fiato. Dilei.it - Anticipazioni Tale e Quale Show: tutte le esibizioni del 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 182024, torna su Rai 1 alle 21,25 l’attesissimo appuntamento con, il popolare varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con gli 11 artisti in gara pronti a calarsi nei panni di celebri cantanti, sfidandosi a colpi di interpretazioni vocali e trasformazioni fisiche impeccabili. Dallo studio televisivo Fabrizio Frizzi di Roma, i concorrenti saranno chiamati a superare nuove prove, dando vita a performance che promettono di lasciare il pubblico senza fiato.

Tale e Quale Show : tutte le novità e performances da non perdere stasera su Rai 1 - Carmen Di Pietro, infine, si lancerà nella sfida di interpretare Alan Sorrenti. Questa formula consolidata arricchisce le valutazioni delle performance e apporta freschezza e divertimento all’interpretazione di ciascun concorrente. Le esibizioni saranno accompagnate dall’accompagnamento dal vivo dell’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. (Gaeta.it)

Tale e Quale Show - stasera la quinta puntata : anticipazioni - imitazioni - concorrenti – venerdì 18 ottobre - Anche il pubblico da casa ha un ruolo fondamentale nelle decisioni. Giulia Penna si calerà nei panni di Elisa, Roberto Ciufoli in quelli di Achille Lauro, e Amelia Villano dovrà interpretare Giusy Ferreri. . È infatti possibile votare tramite Facebook e X, e i tre artisti più apprezzati riceveranno punti bonus che potrebbero rivelarsi decisivi. (Superguidatv.it)

TALE E QUALE SHOW : IL RITORNO DI CIRILLI IN UNA VESTE INEDITA - LE IMITAZIONI DI PUNTATA - In vetta alla classifica provvisoria c’è attualmente Verdiana (che ha vinto 7 giorni fa grazie a una magistrale interpretazione di Antonella Ruggiero), seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. A loro si affiancherà, come di consueto, il quarto giurato, che in questa puntata sarà rappresentato da Gabriele Cirilli, di ritorno sul palco di “Tale e Quale Show” in una veste inedita. (Bubinoblog)