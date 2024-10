Allo Yacht Club de Monaco l’Optimist European Team Racing Championship prende il largo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle 10 del mattino del 16 ottobre 2024, il campionato europeo di Optimist è ufficialmente iniziato. I 64 giovani velisti, suddivisi in 16 Team, sono pronti a sfidarsi nelle acque antistanti lo Yacht Club de Monaco. In poche ore sono già state disputate ben 65 regate. Con un vento moderato proveniente da est e una leggera onda, i partecipanti hanno avuto modo di esprimere il loro talento in mare, affrontando anche qualche scroscio di pioggia che, però, non ha rallentato il ritmo serrato delle gare. Secondo il regolamento, entro la fine della seconda giornata devono essere completate 120 regate. Già dopo i primi confronti emergono i favoriti: il Team spagnolo è in testa alla classifica, seguito dagli italiani, che hanno ottenuto un eccellente secondo posto provvisorio, e dai turchi in terza posizione. Tpi.it - Allo Yacht Club de Monaco l’Optimist European Team Racing Championship prende il largo Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle 10 del mattino del 16 ottobre 2024, il campionato europeo di Optimist è ufficialmente iniziato. I 64 giovani velisti, suddivisi in 16, sono pronti a sfidarsi nelle acque antistanti lode. In poche ore sono già state disputate ben 65 regate. Con un vento moderato proveniente da est e una leggera onda, i partecipanti hanno avuto modo di esprimere il loro talento in mare, affrontando anche qualche scroscio di pioggia che, però, non ha rallentato il ritmo serrato delle gare. Secondo il regolamento, entro la fine della seconda giornata devono essere completate 120 regate. Già dopo i primi confronti emergono i favoriti: ilspagnolo è in testa alla classifica, seguito dagli italiani, che hanno ottenuto un eccellente secondo posto provvisorio, e dai turchi in terza posizione.

Yacht Club di Monaco - si sfidano giovani velisti da tutta Europa - Speriamo di vincere la competizione ma sarà dura”, ha detto il team italiano, formato da Ludovica, Anna, Christian e Jesper. “È un vero privilegio ospitare per la prima volta questo evento che riunisce giovani talenti da tutta Europa. Dopo aver concluso i round robin, l’equipaggio turco ha conquistato il primo posto, gli italiani sono arrivati ??secondi e gli spagnoli hanno concluso la giornata ... (Lapresse.it)

Vela - allo Yacht Club de Monaco l’Optimist European Team Racing Championship 2024 - Le squadre di Polonia e Grecia continuano a lottare per restare in corsa per il podio. “Siamo molto fiduciosi sulla gara ed è molto importante lavorare in squadra, parlare tra di noi, e controllare le condizioni di gara. “È un vero privilegio ospitare per la prima volta questo evento che riunisce giovani talenti da tutta Europa. (Lapresse.it)

Allo Yacht Club de Monaco prime regate per l’Optimist European Team Racing Championship - Competizione e lavoro di squadra. . Organizzato dallo Yacht Club de Monaco sotto l’egida dell’International Optimist Dinghy Association e World Sailing, in partnership con FxPro, Monaco Marine e Slam, l’Optimist Team Racing European Championship si sta affermando come un evento imperdibile per la giovane generazione di velisti. (Lapresse.it)