Gaeta.it - Alessandria celebra il gusto e il cinema con eventi imperdibili ad ottobre

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’autunno adsi prepara a offrire un’esperienza sensoriale unica, caratterizzata da un accattivante mix di gastronomia e. La città, da sempre riconosciuta per la sua tradizione di “mangiare e bere bene”, ospiterà duedi richiamo che promettono di coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa e cultura. Si parte con la famosa fiera del cioccolato, Ale Chocolate, in programma dal 25 al 27, accompagnata dall’epilogo della rassegna “Alessandrino – Mese del“. Ale Chocolate: la festa del cioccolato artigianale L’evento Ale Chocolate sarà un vero e proprio paradiso per gli amanti del cioccolato e della pasticceria.