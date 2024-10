Wall Street apre positiva Dj +032% Nasdaq +089%

Wall Street apre positiva, Dj +0,32%, Nasdaq +0,89% (Di giovedì 17 ottobre 2024) Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,32% a 43.222,52 punti, il Nasdaq avanza dello 0,89% a 18.523,03 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,57% a 5.875,74 punti. Quotidiano.net - Wall Street apre positiva, Dj +0,32%, Nasdaq +0,89% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024). Il Dow Jones sale dello 0,32% a 43.222,52 punti, ilavanza dello 0,89% a 18.523,03 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,57% a 5.875,74 punti.

