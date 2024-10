Liberoquotidiano.it - Trapani: inchiesta corruzione Eppo, personaggio chiave ex senatore Papania

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - E' l'exAntonioildell'ultimacoordinata dalla Procura europea che ha portato all'emissione di 14 misure cautelari. Tra i destinatari proprio il politico, che lo scorso settembre era già stato arrestato per scambio elettorale politico-mafioso. In quella vicenda i magistrati avevano scoperto cheavrebbe pagato una somma di denaro al clan mafioso di Alcamo (), in cambio del sostegno per le regionali del 2022. Adesso i magistratiGeri Ferrara e Amelia Luise contestano all'exe agli altri indagati, a vario titolo, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche alla malversazione e anche riciclaggio. Arresti domiciliari per, già in carcere, Angelo Rocca, Manfredi Vitello e Ignazio Chianetta.