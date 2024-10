Sonia Bruganelli al centro delle polemiche a Ballando con le Stelle: arriva la mossa social di Paolo Bonolis (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paolo Bonolis e la mossa social che non ti aspetti. Di recente il conduttore ha postato sul suo profilo Instagram una foto con i suoi tre figli Silvia, Davide e Adele la sua sua ex moglie Sonia Bruganelli, aggiungendo una didascalia che non è affatto passata inosservata al popolo del web più attento. Le sue parole e la nota strofa di una delle canzoni di maggior successo di Franco Califano sono sembrate infatti un voler mostrare vicinanza alla mamma dei suoi ragazzi: La vita ci offre tante possibilita?, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti Tutto il resto e? noia no, non ho detto gioia (Cit.). Il mio amico Franco. Isaechia.it - Sonia Bruganelli al centro delle polemiche a Ballando con le Stelle: arriva la mossa social di Paolo Bonolis Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)e lache non ti aspetti. Di recente il conduttore ha postato sul suo profilo Instagram una foto con i suoi tre figli Silvia, Davide e Adele la sua sua ex moglie, aggiungendo una didascalia che non è affatto passata inosservata al popolo del web più attento. Le sue parole e la nota strofa di unacanzoni di maggior successo di Franco Califano sono sembrate infatti un voler mostrare vicinanza alla mamma dei suoi ragazzi: La vita ci offre tante possibilita?, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti Tutto il resto e? noia no, non ho detto gioia (Cit.). Il mio amico Franco.

Alan Friedman : “L’altra sera Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle” - Selvaggia Lucarelli alla prima puntata gli aveva dato simpaticamente del “paracu*o” e non sembra esserci andata troppo lontano. Ai microfoni dell’ex conduttrice di Rai 1 ha poi parlato anche degli altri suoi compagni di Ballando, a cominciare da Sonia Bruganelli, con cui se la vedrà sabato sera per lo spareggio che decreterà la prima eliminazione: Tanti dicono che è antipatica, io la ... (Davidemaggio.it)

Sonia Bruganelli - il supporto da parte di Paolo Bonolis : “Le scelte degli adulti sono una cosa…” - . it. A schierarsi dalla parte della donna, dimostrando pubblicamente il suo supporto, è stato l’ex marito Paolo Bonolis. In questi ultimi giorni, Sonia Bruganelli è costantemente al centro delle polemiche per via di alcune sue dichiarazioni a Ballando con le Stelle, dove è una delle concorrenti. (Dailynews24.it)

Paolo Bonolis Replica a Sonia Bruganelli : Ecco Le Sue Parole! - Ancora una volta, Paolo Bonolis si conferma una figura di grande umanità. È noto, infatti, che la decisione di separarsi è stata presa da Bruganelli, come lo stesso Bonolis ha fatto intuire in interviste passate. Accompagnando l’immagine, ha scritto un messaggio riflessivo in cui sottolinea che, sebbene le vicende tra coniugi possano variare, il legame genitoriale rimane intatto quando ci sono ... (Gossipnews.tv)