Scuola Regione Lazio presenta progetto contro il bullismo

presentato presso la sede del Consiglio regionale del Lazio il progetto "Educazione, rispetto, legalità: fuori il bullismo dalla Scuola", che la Garante dell'infanzia e adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, ha realizzato con la collaborazione, in virtù di appositi protocolli siglati con questi enti, della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma e dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, con il patrocinio dello stesso Consiglio regionale.

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 18 : 45 - VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 18. 35 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO FILE SULLA ROMA-FIUMICINO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON VERSO L’EUR. AUTO IN CODA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULL’APPIA IN PROSSIMITà DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA, ALBANO E FRATTOCCHIE. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 18 : 15 - TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE SUL TRATRTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 18. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. FILE SULL’APPIA IN PROSSIMITà DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA, ALBANO E FRATTOCCHIE. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 17 : 45 - FILE SULL’APPIA IN PROSSIMITà DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA, ALBANO E FRATTOCCHIE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO è TORNATA REGOLARE LA LINEA PISA-ROMA, I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 180 MINUTI. AUTO IN CODA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ... (Romadailynews.it)