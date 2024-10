‘Piano per la vittoria’, Zelensky: “sono qui per i 35 miliardi di euro del G7” (Di giovedì 17 ottobre 2024) "sono qui per parlare di questi 35 miliardi di euro nell'ambito del piano del G7 da 50 miliardi di dollari'', ha detto Zelensky, a margine del Consiglio europeo Imolaoggi.it - ‘Piano per la vittoria’, Zelensky: “sono qui per i 35 miliardi di euro del G7” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "qui per parlare di questi 35dinell'ambito del piano del G7 da 50di dollari'', ha detto, a margine del Consigliopeo

Zelensky - 'fare presto sui 50 miliardi - servono per i droni' - È imperativo che i leader dell'Ue decidano in fretta sul prestito da 50 miliardi concordato in ambito G7 perché i le risorse servono per costruire i droni con cui l'Ucraina combatte la sua guerra. "Il momento è adesso, spero che nessuno blocchi questa iniziativa, ne abbiamo bisogno il prima possibile", ha detto. (Quotidiano.net)

Berlino - Scholz riceve Zelensky : “Nuovo pacchetto di 1 - 4 miliardi a sostegno dell’Ucraina” - “Il nostro piano che presenterò oggi prevede passi molto mirati e realistici a nostro avviso che potrebbero spostare la situazione verso una pace reale. . Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha promesso ulteriori aiuti militari al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita oggi a Berlino nell’ambito del suo nuovo tour europeo. (Lapresse.it)

Biden snobba il piano di Zelensky ma lo rimanda a Kiev con 8 miliardi - La Casa Bianca teme che l’Ucraina, senza strategia, voglia solo altri aiuti. Niente ok a usare i missili in Russia. Vicina l’intesa sui 50 miliardi dagli asset congelati. Roma, Parigi e Berlino contrarie a versare più degli Usa. Continua a leggere . (Laverita.info)