Museo Diocesano di Donnaregina per il sociale al Festival Capability (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Museo Diocesano del Complesso monumentale Donnaregina prosegue il percorso di dare centralità alle attività sociali e lo fa attraverso la diffusione della bellezza e della cultura offrendo il proprio contributo al Festival Capability del Comune di Napoli, che quest'anno viene realizzato in cobranding con Open House Napoli il Festival dell'Architettura. Un weekend tutto dedicato al mondo della disabilità dal Museo Diocesano consentirà sabato 19 ottobre dalle ore 10 alle ore 11 la visita del Museo di Donnaregina con ingressi gratuiti per gli ospiti del Capability Open House (con prenotazione obbligatoria); domenica 20 ottobre, alle ore 10 si svolgerà la rappresentazione dei Tableaux Vivants da Caravaggio, spettacolo gratuito per gli ospiti del Capability Open House (con prenotazione obbligatoria).

