Milan, un nuovo bomber nel 2025: David è lontano, ecco l’obiettivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il nuovo anno porterà al Milan un altro attaccante. ecco la situazione in casa rossonera, con Alvaro Morata unica certezza In estate il Milan ha provato a mettere le mani su Joshua Zirkzee. L’affare è stato vicino alla chiusura, con il Diavolo che aveva trovato l’accordo sullo stipendio del giocatore ed era pronto a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Bologna. Jonathan David (LaPresse) – Calciomercato.itLa trattativa, però, si è arenato sullo scoglio delle commissioni e l’olandese ha così deciso di volare in Premier League per indossare la maglia del Manchester United. Il Diavolo si è consolato prendendo Alvaro Morata e nelle ultime ore di mercato anche Tammy Abraham. Lo spagnolo ha confermato le attese, dimostrandosi un campione dentro e fuori dal campo. Calciomercato.it - Milan, un nuovo bomber nel 2025: David è lontano, ecco l’obiettivo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilanno porterà alun altro attaccante.la situazione in casa rossonera, con Alvaro Morata unica certezza In estate ilha provato a mettere le mani su Joshua Zirkzee. L’affare è stato vicino alla chiusura, con il Diavolo che aveva trovato l’accordo sullo stipendio del giocatore ed era pronto a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Bologna. Jonathan(LaPresse) – Calciomercato.itLa trattativa, però, si è arenato sullo scoglio delle commissioni e l’olandese ha così deciso di volare in Premier League per indossare la maglia del Manchester United. Il Diavolo si è consolato prendendo Alvaro Morata e nelle ultime ore di mercato anche Tammy Abraham. Lo spagnolo ha confermato le attese, dimostrandosi un campione dentro e fuori dal campo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La povertà a Roma e Milano. Caritas : nasce nuovo emporio solidale - I servizi di Marino Galdiero e Antonella Mitola The post La povertà a Roma e Milano. Nella Capitale, quasi 185 mila persone ricevono l’aiuto della Caritas. La povertà a Roma e Milano. Nel capoluogo lombardo, in molti sono in difficoltà pur avendo un lavoro. Caritas: nasce nuovo emporio solidale first appeared on TG2000. (Tv2000.it)

ESCLUSIVA MERCATO MILAN. ECCO il NUOVO TERZINO SINISTRO - Mercato Milan, Theo Hernandez: si dovrà rinnovare il contratto in scadenza nel 2026, ma serve anche un suo vice. L'analisi di Stefano Bressi. (Pianetamilan.it)

La sorpresa di Tananai in metro a Milano : canta Tango - in napoletano e incappucciato - poi “spoilera” il nuovo brano – Il video - Tananai ha fatto una sorpresa ai pendolari del capoluogo lombardo cimentandosi nella sua Tango cantata in napoletano, poi si è esibito anche in anteprima nel suo ultimo brano Punk Love Storia. . Felpa nera, cappuccio tirato su, pesanti occhiali da sole. E persino un’altra lingua, il napoletano, per provare a nascondere ai passeggeri della metropolitana di Milano la sua vera identità. (Open.online)