Milan Gazzetta | Zlatan Ibrahimovic atteso a Milanello Il motivo

(Di giovedì 17 ottobre 2024), secondo ladello Sportnuovamente aello dopo l’assenza durante l’ultima sosta. Iltorna aello dopo l’ultima assenza durante la sosta per le Nazionali. Il senior advisor di RedBird vuole motivare la squadra e dare una scossa a Paulo Fonseca, per trasmettergli fiducia in vista della gara contro l’Udinese, che rappresenterà uno step importante per cercare di ricucire la distanza con il Napoli capolista. Ecco che, quindi, lo svedese – dopo aver preso qualche giorno di stacco – è pronto a tornare al centro sportivo del. A riportarlo è Ladello Sport, che afferma anche come negli scorsi giorni, in quel di Carnago, si era fatto vedere il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada.