Lavoratori in nero e irregolari nel cantiere edile, denunciato titolare della ditta ed esecutore dei lavori (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due stranieri "irregolari" assunti in nero in un cantiere a Panarea. E' quanto hanno scoperto nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Lipari che hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due persone, nelle loro rispettive qualità di titolare ed esecutore materiale dell’opera di una ditta Messinatoday.it - Lavoratori in nero e irregolari nel cantiere edile, denunciato titolare della ditta ed esecutore dei lavori Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due stranieri "" assunti inin una Panarea. E' quanto hanno scoperto nei giorni scorsi, i carabinieriStazione di Lipari che hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due persone, nelle loro rispettive qualità diedmateriale dell’opera di una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Brucia il cantiere - fiamme alte e fumo nero : intervengono i vigili del fuoco - Intorno alle 9 di stamane fa i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti sulla strada statale Sannitica per un incendio in un cantiere edile. Poco prima, e per cause in corso di accertamento, un escavatore aveva preso parzialmente fuoco.  Le fiamme sono state rapidamente... (Napolitoday.it)

Lavoratori in nero - sospeso un cantiere edile catanese - Sospeso un cantiere edile nell'entroterra catanese: venerdì scorso gli ispettori nazionali del lavoro contingente Sicilia hanno effettuato un accesso in un cantiere edile in cui operava una ditta con quattro collaboratori familiari ed un lavoratore in nero. Gli ispettori, essendo stata superata... (Cataniatoday.it)

Vuole imporre 'guardiania in nero' sul cantiere e viene condannato per estorsione - La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello riguardante Luigi Siena, condannato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Siena, originario di Conversano, era stato già riconosciuto colpevole dal Tribunale di Bari nel 2021, con una condanna iniziale di quattro anni di... (Casertanews.it)