L'Arengario resta il grande malato: "A breve l'affidamento a Boeri: progetto di fattibilità entro l'anno" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un po' più di tempo rispetto a Municipio ed ex scuola Borsa, sarà necessario invece per il restyling delL'Arengario, a firma Stefano Boeri. L'ambizioso e suggestivo progetto, presentato nei suoi tratti essenziali questa estate dall'archistar milanese, dal sindaco Paolo Pilotto e dall'assessore all'Urbanistica Marco Lamperti, con un sopralluogo all'edificio stesso, deve ancora arrivare ad affidamento. "Ancora non c'è formale affidamento dell'incarico allo studio Boeri – chiarisce l'assessore Lamperti – ma ci si dovrebbe arrivare entro tre settimane. A quel punto contiamo di avere un progetto di fattibilità tecnico-economica entro fine anno, passando alla parte esecutiva nel corso del 2025, e puntando a riaprire l'edificio entro la fine del nostro mandato".

