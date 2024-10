La Russa e il post sul rastrellamento di Roma, ma l’immagine è del ghetto di Varsavia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ignazio La Russa in un post su Instagram ha voluto ricordare il rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, ma ha accompagnato il messaggio con una foto che ritraeva il rastrellamento del ghetto di Varsavia. L’errore ha suscitato diverse critiche e prese in giro, tanto da portare, più o meno 24 ore dopo, alla cancellazione del post. Ma il presidente del Senato non è il primo a incappare in questo errore: nel 2021, anche l’ex premier Giuseppe Conte aveva usato un’immagine sbagliata. Cosa è successo il 16 ottobre 1943 a Roma Il rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 è stato uno degli eventi più drammatici della persecuzione nazifascista contro gli ebrei in Italia. A seguito dell’occupazione tedesca di Roma, iniziata nel settembre dello stesso anno, il regime nazista avviò una serie di misure repressive contro la comunità ebraica. Lettera43.it - La Russa e il post sul rastrellamento di Roma, ma l’immagine è del ghetto di Varsavia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ignazio Lain unsu Instagram ha voluto ricordare ildeldidel 16 ottobre 1943, ma ha accompagnato il messaggio con una foto che ritraeva ildeldi. L’errore ha suscitato diverse critiche e prese in giro, tanto da portare, più o meno 24 ore dopo, alla cancellazione del. Ma il presidente del Senato non è il primo a incappare in questo errore: nel 2021, anche l’ex premier Giuseppe Conte aveva usato un’immagine sbagliata. Cosa è successo il 16 ottobre 1943 aIldeldidel 16 ottobre 1943 è stato uno degli eventi più drammatici della persecuzione nazifascista contro gli ebrei in Italia. A seguito dell’occupazione tedesca di, iniziata nel settembre dello stesso anno, il regime nazista avviò una serie di misure repressive contro la comunità ebraica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Sabato nero - il giorno del rastrellamento di oltre mille ebrei nel ghetto di Roma. La premier Meloni ricorda la “complicità fascista” - Per le vittime di quella razzia fu un viaggio senza ritorno: solamente in 16 sopravvissero, 15 uomini e una donna, Settimia Spizzichino, morta nel 2000. “Primo Levi diceva: ‘Se comprendere è impossibile conoscere è necessario’ – continua Meloni -. A ricordare quell’evento tragico di 81 anni fa sono stati anche vari rappresentanti di Fratelli d’Italia, Pd, Italia Viva, +Europa, Verdi-Sinistra. (Ilfattoquotidiano.it)

A 81 anni dal rastrellamento del Ghetto. Meloni : “Rinnovare l'impegno contro l'antisemitismo” - 259 innocenti per deportarli nei campi di sterminio”. Parole – dice la premier "che indicano, ancora oggi, la strada da seguire per mantenere viva la memoria di ciò che è successo e per rinnovare il nostro impegno contro l'odio antisemita, che ha trovato nuova linfa dopo la disumana aggressione perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 contro il popolo israeliano”. (Ilfoglio.it)

Meloni ricorda rastrellamento Ghetto - vicini a comunità ebraica - Parole che indicano, ancora oggi, la strada da seguire per mantenere viva la memoria di ciò che è successo e per rinnovare il nostro impegno contro l'odio antisemita, che ha trovato nuova linfa dopo la disumana aggressione perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 contro il popolo israeliano. Nessuno venne risparmiato, e solo in 16 fecero ritorno. (Quotidiano.net)