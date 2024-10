Incubo maltempo sull’Appennino bolognese: ancora allagamenti, ecco dove | FOTO (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYSono bastate poche ore di pioggia battente per mandare in tilt l’Appennino bolognese. Attorno alle 22 il Silla ha raggiunto la soglia rossa, mentre il Reno a Vergato e l’Idice a Pizzocalvo hanno raggiunto la soglia arancione.Anche Bolognatoday.it - Incubo maltempo sull’Appennino bolognese: ancora allagamenti, ecco dove | FOTO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYSono bastate poche ore di pioggia battente per mandare in tilt l’Appennino. Attorno alle 22 il Silla ha raggiunto la soglia rossa, mentre il Reno a Vergato e l’Idice a Pizzocalvo hanno raggiunto la soglia arancione.Anche

Porrettana allagata e Castel di Casio sott’acqua : incubo maltempo sull’Appennino bolognese - . Nello stesso tratto si sono verificati, verso le 19, alcuni importanti smottamenti che ne hanno necessitato la chiusura causando ulteriori disagi ai tanti automobilisti in strada. Vergato (Bologna), 17 ottobre 2024 - Incubo maltempo. Sempre a Vergato grandi disagi anche sono stati segnalati alla caserma dei locale distaccamento dei vigili del fuoco che, in poche ore, si è allagato per la ... (Ilrestodelcarlino.it)