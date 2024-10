Enrico Oliva e la dichiarazione d'amore per la musica: "Mi ha aiutato a sconfiggere la balbuzie" (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La musica mi ha aiutato a superare la balbuzie. Dopo la perdita di mio nonno ho cominciato a manifestare questo problema che però, adesso, sono riuscito a superare completamente grazie al canto”. Lo ha raccontato Enrico Oliva, 13enne agrigentino tra i concorrenti dell’edizione 2024 di “Io canto Agrigentonotizie.it - Enrico Oliva e la dichiarazione d'amore per la musica: "Mi ha aiutato a sconfiggere la balbuzie" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Lami haa superare la. Dopo la perdita di mio nonno ho cominciato a manifestare questo problema che però, adesso, sono riuscito a superare completamente grazie al canto”. Lo ha raccontato, 13enne agrigentino tra i concorrenti dell’edizione 2024 di “Io canto

“Io canto Generation” - c’è anche l’agrigentino Enrico Oliva : prima esibizione nella squadra di Fausto Leali - . Ad accompagnarlo negli studi Mediaset è stato. . Prima puntata dell’edizione 2024 di “Io canto Generation” - il talent condotto da Gerry Scotti in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5 - con un agrigentino in gara. Si tratta del 13enne Enrico Oliva che fa parte della squadra di Fausto Leali. (Agrigentonotizie.it)