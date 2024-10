Contrario della Ferragni Fedez tutto sulla nuova fidanzata Vittoria

‚ÄúContrario della Ferragni‚ÄĚ. Fedez, tutto sulla nuova fidanzata Vittoria (Di gioved√¨ 17 ottobre 2024) Personaggi tv. Fedez, tutto sulla nuova fidanzata Vittoria. Per diversi anni i Ferragnez hanno monopolizzato il mondo del gossip. Erano la coppia perfetta, a tal punto da realizzare una serie su di loro. Una serie che √® stata seguita moltissimo dai loro fan su Amazon Prime, che grazie a loro avevano creduto di nuovo nel vero amore. Un vero amore, per√≤, che si √® sgretolato al vento come un castello di sabbia e i due ore, dopo lo scandalo della benedicienza e dissing vari, hanno deciso di voltare pagine e di inseguire due strade totalmente differenti. Il rapper avrebbe addirittura una nuova fidanzata: scopriamo chi √® Vittoria. Tvzap.it - ‚ÄúContrario della Ferragni‚ÄĚ. Fedez, tutto sulla nuova fidanzata Vittoria Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di gioved√¨ 17 ottobre 2024) Personaggi tv.. Per diversi anni i Ferragnez hanno monopolizzato il mondo del gossip. Erano la coppia perfetta, a tal punto da realizzare una serie su di loro. Una serie che √® stata seguita moltissimo dai loro fan su Amazon Prime, che grazie a loro avevano creduto di nuovo nel vero amore. Un vero amore, per√≤, che si √® sgretolato al vento come un castello di sabbia e i due ore, dopo lo scandalobenedicienza e dissing vari, hanno deciso di voltare pagine e di inseguire due strade totalmente differenti. Il rapper avrebbe addirittura una: scopriamo chi √®

