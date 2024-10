Chieti ospita il docu-film ‘L’Angelo di Istanbul’: la storia di Giovanni XXIII e la salvezza degli ebrei (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Martedì 22 ottobre, alle ore 14.30, presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università d’Annunzio di Chieti, sarà presentato il docu-film “L’Angelo di Istanbul“. Questa pellicola si concentra sulle azioni del futuro Papa Giovanni XXIII, noto come monsignor Roncalli, nel salvare migliaia di persone di origine ebraica dalla feroce persecuzione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso testimonianze, documenti e interviste con protagonisti, il film offre uno sguardo profondo su un periodo storico cruciale e su figure poco conosciute ma di grande importanza. La trama del film e il contesto storico “L’Angelo di Istanbul” ricostruisce le tenebrose circostanze degli anni ’40, quando l’Europa era in preda al caos e alle atrocità della guerra. Gaeta.it - Chieti ospita il docu-film ‘L’Angelo di Istanbul’: la storia di Giovanni XXIII e la salvezza degli ebrei Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Martedì 22 ottobre, alle ore 14.30, presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università d’Annunzio di, sarà presentato il“L’Angelo di Istanbul“. Questa pellicola si concentra sulle azioni del futuro Papa, noto come monsignor Roncalli, nel salvare migliaia di persone di origine ebraica dalla feroce persecuzione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso testimonianze,menti e interviste con protagonisti, iloffre uno sguardo profondo su un periodo storico cruciale e su figure poco conosciute ma di grande importanza. La trama dele il contesto storico “L’Angelo di Istanbul” ricostruisce le tenebrose circostanzeanni ’40, quando l’Europa era in preda al caos e alle atrocità della guerra.

