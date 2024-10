Chiara Petrolini, niente domiciliari: deve andare in carcere. «Ha continuato a mentire (anche alle amiche) dopo che è esploso il caso» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla fine è ufficiale. I domiciliari non bastano, Chiara Petrolini deve andare in carcere: lo ha deciso il tribunale del Riesame di Bologna che dopo l'udienza ha accolto l'appello Leggo.it - Chiara Petrolini, niente domiciliari: deve andare in carcere. «Ha continuato a mentire (anche alle amiche) dopo che è esploso il caso» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla fine è ufficiale. Inon bastano,in: lo ha deciso il tribunale del Riesame di Bologna chel'udienza ha accolto l'appello

