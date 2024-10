Bayern Monaco-Stoccarda: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) All’Allianz Arena andrà in scena la sfida di Bundesliga Bayern Monaco-Stoccarda: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Allianz Arena di Monaco si giocherà la gara valevole per la 7ª giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco-Stoccarda. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Calcionews24.com - Bayern Monaco-Stoccarda: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) All’Allianz Arena andrà in scena la sfida di Bundesliga: le ultimissime diconvedere il match in tv All’Allianz Arena disi giocherà la gara valevole per la 7ª giornata di Bundesliga tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le

Women’s Champions League : Juventus-Bayern Monaco 0-2. Gol e highlights - . . Al "Pozzo - La Marmora" di Biella, le tedesche vincono 2-0, sfruttando al meglio le occasioni e resistendo ai tentativi di rimonta delle. Nella seconda giornata della fase a gironi della Uefa Women's Champions League, la Juventus Women non riesce a conquistare punti contro un solido Bayern Monaco. (Torinotoday.it)

Women’s Champions League 2024/2025 : Juventus sconfitta dal Bayern Monaco - Al campo polisportivo Alessandro La Marmora di Biella, dopo il successo dell’esordio in casa del Valerenga, le bianconere non riescono a ripetersi non appena il livello si alza decisamente. E nella ripresa, Vangsgaard avrebbe potuto pareggiare i conti, ma si è divorata la rete del possibile 1-1. The post Women’s Champions League 2024/2025: Juventus sconfitta dal Bayern Monaco appeared first on ... (Sportface.it)

Calcio femminile - Juventus sconfitta dal Bayern Monaco a Biella in Champions League - Strauss risponde con un 4-1-4-1: Grohs; Gwinn, Viggósdóttir, Hansen, Simon; Stanway; Lohmann, Zadrazil, Dallman, Buhl; Harder. Azioni molto spezzettate e cambi che non danno un significato diverso alla partita, concluda sul 0-2 per il club teutonico. SECONDO TEMPO – Al 47? Vangsgaard manca un gol già fatto: sola davanti al portiere, spreca tutto con un tiro a lato. (Oasport.it)