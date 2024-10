Barbie, la recensione (senza spoiler) del film di Greta Gerwig (Di giovedì 17 ottobre 2024) Barbie, il film del 2023 diretto da Greta Gerwig, è attualmente in tendenza su NOW TV. Con Margot Robbie nel ruolo della protagonista e Ryan Gosling nei panni del co-protagonista, la pellicola segue le avventure dell’iconica bambola nel colorato mondo di Barbieland, dove convivono altre Barbie e numerosi Ken. La vita nella perfetta Barbieland sembra scorrere senza intoppi, fino a quando un giorno Barbie si sveglia e tutto comincia ad andare storto. Dopo un incontro con Barbie Stramba, la protagonista scopre che per risolvere i suoi problemi dovrà lasciare Barbieland e recarsi nel mondo reale. Accompagnata da Ken, Barbie si rende conto che il mondo degli umani è ben lontano dalla perfezione di Barbieland. Avranno luogo così una serie di vicende che metteranno in discussione gli equilibri di entrambi gli universi. Superguidatv.it - Barbie, la recensione (senza spoiler) del film di Greta Gerwig Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ildel 2023 diretto da, è attualmente in tendenza su NOW TV. Con Margot Robbie nel ruolo della protagonista e Ryan Gosling nei panni del co-protagonista, la pellicola segue le avventure dell’iconica bambola nel colorato mondo diland, dove convivono altree numerosi Ken. La vita nella perfettaland sembra scorrereintoppi, fino a quando un giornosi sveglia e tutto comincia ad andare storto. Dopo un incontro conStramba, la protagonista scopre che per risolvere i suoi problemi dovrà lasciareland e recarsi nel mondo reale. Accompagnata da Ken,si rende conto che il mondo degli umani è ben lontano dalla perfezione diland. Avranno luogo così una serie di vicende che metteranno in discussione gli equilibri di entrambi gli universi.

