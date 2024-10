Ilfattoquotidiano.it - “Avere una legge contro il bullismo e non usarla è un peccato, il governo convochi il tavolo tecnico”: l’appello di Telefono Azzurro a Palazzo Chigi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “unasule nonpienamente è un. Serve convocare urgentemente ilprevisto dalla norma. Siamo in ritardo”. A parlare è Ernesto Caffo, presidente di. A maggio, ricorda, è stata approvata all’unanimità una nuovaper la prevenzione e il contrasto al, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio ed entrata in vigore il 14 giugno. “Ma la sua realizzazione è rimasta in parte lettera morta perché il dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri non ha convocato ancora, in accordo con il ministero dell’Istruzione e del Merito, ilnecessario a dar vita alle linee guida utili a realizzare sul campo quanto previsto”. Una lungaggine inammissibile per Caffo.