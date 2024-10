Quotidiano.net - Arriva la Ferrari F80, nuovo manifesto tecnologico del Cavallino

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Omologata per due ma pensata per uno, in modo da ricreare l'effetto monoposto e rendere ancora più coinvolgente l'esperienza di guida: è la nuovaF80, supercar da 1.200 CV, che sarà prodotta in serie limitata a 799 esemplari con un prezzo di 3 milioni e 600 mila euro. "Abbiamo voluto una vettura supersportiva - ha affermato Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer di- con prestazioni straordinarie ma contemporaneamente un auto che può essere vissuta anche fuori dalla pista. La F80 - ha aggiunto - è il risultato di più di 10 anni di lavoro ed è il modello su cui si concentra tutta l'innovazione che abbiamo messo in piedi in questi anni e che diventa anche la base per lo sviluppo delle nostre future vetture stradali".