Università bando Pnrr sull’housing | candidature a quota 134 poche quelle pubbliche

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 134 le domande di ammissione aluniversitario, di queste 92 sono ammissibili a finanziamento per un totale di 10.203 posti letto. E’ quanto risulta dall’ultimo monitoraggio del Ministero dell’e della Ricerca aggiornato ad oggi. Si conferma il trend negativo dell’apporto pubblico, le cuirisultano essere cinque. La scelta di aprire ilhousing alla partecipazione degli Enti pubblici è stata una decisione strategica di questo Governo, che ha modificato la struttura originaria delche limitava la possibile adesione solo a soggetti privati. Il Mur, come evidenziato anche dal Ministro dell’e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in una lettera inviata ai sindaci, è pronto a offrire assistenza tecnica ai Comuni, anche grazie alla struttura commissariale e al supporto di Cassa Depositi e Prestiti-Cdp.