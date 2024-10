Perdono 10 milioni al Gratta e Vinci e ne "creano" uno per riscuotere il premio: finisce malissimo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'occasione fa l'uomo ladro, da sempre. In proVincia di Taranto, però, il colpo gobbo non è andato a buon fine. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, infatti, tre uomini hanno comprato un Gratta e Vinci per tentare la fortuna e, dopo aver verificato di aver perso per soli 2 numeri una Vincita da 10 milioni di euro, hanno deciso di camuffare il loro ticket per provare a vincere. Addirittura, i truffatori hanno anche provato a mettere al sicuro la Vincita, depositando da un notaio il biglietto fasullo. Ovviamente, com'era lecito aspettarsi, la truffa non è andata a buon fine perché, quando la commissione incaricata di controllare le Vincite della Lotteria nazionale ha effettuato gli accertamenti del caso, si è accorta di avere di fronte un biglietto contraffatto. Liberoquotidiano.it - Perdono 10 milioni al Gratta e Vinci e ne "creano" uno per riscuotere il premio: finisce malissimo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'occasione fa l'uomo ladro, da sempre. In proa di Taranto, però, il colpo gobbo non è andato a buon fine. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, infatti, tre uomini hanno comprato unper tentare la fortuna e, dopo aver verificato di aver perso per soli 2 numeri unata da 10di euro, hanno deciso di camuffare il loro ticket per provare a vincere. Addirittura, i truffatori hanno anche provato a mettere al sicuro lata, depositando da un notaio il biglietto fasullo. Ovviamente, com'era lecito aspettarsi, la truffa non è andata a buon fine perché, quando la commissione incaricata di controllare lete della Lotteria nazionale ha effettuato gli accertamenti del caso, si è accorta di avere di fronte un biglietto contraffatto.

