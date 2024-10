Padova Calcio, anche Carmine Cretella nella bufera: è accusato di violenza sessuale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Padova, 16 ottobre 2024 – Un altro calciatore del Padova Calcio nella bufera, dopo la condanna in primo grado a Michael Liguori per violenza sessuale: anche il centrocampista Carmine Cretella è stato coinvolto in un’indagine su un caso simile. Il procedimento risale al 2022, ma è stato reso noto oggi. A parlarne è Il Gazzettino. A presentare la denuncia è stato il padre della presunta vittima, 14enne al momento dei fatti, nel 2020. Il calciatore è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale di Messina. Cretella – cresciuto nelle giovanili del Napoli – fa parte della rosa dei Biancoscudati dal 2022. Dopo la condanna di Liguori in primo grado, il Padova aveva emesso una nota in cui dichiara che “la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintantoché la giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio”. Ilrestodelcarlino.it - Padova Calcio, anche Carmine Cretella nella bufera: è accusato di violenza sessuale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Un altro calciatore del, dopo la condanna in primo grado a Michael Liguori peril centrocampistaè stato coinvolto in un’indagine su un caso simile. Il procedimento risale al 2022, ma è stato reso noto oggi. A parlarne è Il Gazzettino. A presentare la denuncia è stato il padre della presunta vittima, 14enne al momento dei fatti, nel 2020. Il calciatore è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale di Messina.– cresciuto nelle giovanili del Napoli – fa parte della rosa dei Biancoscudati dal 2022. Dopo la condanna di Liguori in primo grado, ilaveva emesso una nota in cui dichiara che “la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintantoché la giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio”.

