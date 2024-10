Napoli, tentato omicidio finanziere a Bacoli: l’ex compagna arrestata come mandante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuova svolta nelle indagini sull’attentato dinamitardo del 21 marzo 2023 a Bacoli in provincia di Napoli, quando esplose l’auto guidata da un ufficiale della Guardia di finanza in servizio nel capoluogo partenopeo e il militare si salvò per miracolo. A circa un anno dall’arresto del presunto autore materiale del tentato omicidio, un 50enne di San Severo nel Foggiano, i Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di tre persone indagate di fabbricazione di ordigno esplosivo e concorso in tentato omicidio pluriaggravato. Tra di loro c’è l’ex compagna 39enne dell’ufficiale superiore della Guardia di Finanza, ritenuta dagli investigatori la mandante del tentato omicidio. Lapresse.it - Napoli, tentato omicidio finanziere a Bacoli: l’ex compagna arrestata come mandante Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuova svolta nelle indagini sull’atdinamitardo del 21 marzo 2023 ain provincia di, quando esplose l’auto guidata da un ufficiale della Guardia di finanza in servizio nel capoluogo partenopeo e il militare si salvò per miracolo. A circa un anno dall’arresto del presunto autore materiale del, un 50enne di San Severo nel Foggiano, i Carabinieri del nucleo investigativo dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura partenopea, nei confronti di tre persone indagate di fabbricazione di ordigno esplosivo e concorso inpluriaggravato. Tra di loro c’è39enne dell’ufficiale superiore della Guardia di Finanza, ritenuta dagli investigatori ladel

Il sindaco di Bacoli - Josi Della Ragione - critica Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli - Ma la smetta di propinarci, ad ogni tonfo, la storiella del decimo posto. Ma vogliamo tornare a vedere la maglia sudata, i volti incazzati e gli occhi rabbiosi. Noi, possiamo poco. Ed invece dormono, tutti. Indecente. Cambi disco. Ma lei pensa davvero che resteremo qui ad ascoltare questa litania per tutto il campionato? Lei, mister, cosa è venuto a fare? Doveva pretendere una rosa completa (o ... (Puntomagazine.it)

Napoli - il sindaco di Bacoli attacca Conte : migliaia di like al post sui social - E la smetta di piangersi addosso. Nulla cosmico. . Indolente. Faccia l’Antonio Conte che conosciamo. Per non parlare dei cambi, tutti in ritardo. Ed onorate la maglia. Almeno questo. Ma è lei che deve esigere che la società faccia presto. Ma la smetta di propinarci, ad ogni tonfo, la storiella del decimo posto. (Calcioweb.eu)

Crollo costone a Bacoli - prefetto Napoli convoca una riunione - Alla riunione, presieduta dal vice prefetto vicario Gaetano Cupello, hanno partecipato i sindaci di Bacoli e Monte di Procida, i rappresentanti dei Comuni di Napoli e Pozzuoli, il direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, i rappresentanti dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine, della protezione civile regionale, dell’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, della ... (Anteprima24.it)