La promozione del Centro trasfusionale funziona: boom di donazioni a ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In attesa dell’esibizione domenica 20 ottobre al Centro trasfusionale dell’Aoup del gruppo teatrale della parrocchia di San Giuseppe di Torre del Lago, che metterà in scena una rivisitazione del film 'Sister Act' con lo spettacolo 'Sister act - La Suorpresa' con La banda della canonica (regia di Pisatoday.it - La promozione del Centro trasfusionale funziona: boom di donazioni a ottobre Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In attesa dell’esibizione domenica 20aldell’Aoup del gruppo teatrale della parrocchia di San Giuseppe di Torre del Lago, che metterà in scena una rivisitazione del film 'Sister Act' con lo spettacolo 'Sister act - La Suorpresa' con La banda della canonica (regia di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teatro - musica e gospel al centro trasfusionale di Aoup a ottobre - Occorre avere almeno 18 anni e non più di 70, buona salute, corretti stili di vita e un peso di almeno 50 chili. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al seguente link: https://www. toscana. Il centro trasfusionale di Cisanello è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli ... (Lanazione.it)

Pisa - donazione di massa dei militari al centro trasfusionale di Cisanello - In tutto sono state raccolte 81 donazioni (di cui 39 di sangue intero, 12 di emocomponenti, 30 differite). Con l’occasione si ringrazia anche il Gruppo Fiat 500 auto d’epoca di Cascina che l’8 settembre scorso aveva fatto da testimonial, raccogliendo 29 donazioni (11 sangue intero, 5 emocomponenti e 11 differite). (Lanazione.it)

Carenza sangue in ospedale - l'appello del direttore del Centro Trasfusionale : "Servono donatori" - C'è un ambito della sanità che non va mai in vacanza, neppure nel pieno della stagione estiva. Si tratta della necessità di sangue ed emocomponenti per trasfusioni, terapie e operazioni chirurgiche. Le attività dell'Azienda ospedaliera pisana, tra Santa Chiara e Cisanello, non hanno subito... (Pisatoday.it)