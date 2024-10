Ilfattoquotidiano.it - La Nba vieta l’utilizzo dei cellulari, i Detroit Pistons eliminano i cappucci: che cosa succede al basket Usa?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Divieti bizzarri, e dove trovarli. Se ti chiami NBA, però, non c’è tanto da sorprendersi. A pochi giorni dalla nuova stagione, la lega ha già annunciato le prossime novità, ma che non hanno nulla a che fare con ilgiocato. Come anticipato da Ian Bagley di SNY, infatti, ai giocatori saràto di utilizzare il proprio smartphone per tutta la durata della partita: conosciuta dal 2009 come Villanueva Rule – policy, istituita dopo un tweet postato durante l’intervallo dall’ex cestista dei Milwaukee Bucks Charlie Villanueva, che obbligava i giocatori a nonre i social da 45 minuti prima dell’inizio della partita -, da quest’anno un componente dello staff dovrà assicurarsi che tutti igli vengano restituiti prima della palla due, così da poter essere utilizzati solo in caso di emergenza. E non di certo per condividere una storia su Instagram.