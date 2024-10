Italia-Israele, l'apoteosi del doppio standard: Russia da sanzionare e censurare, lo Stato ebraico da trattare come normale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I numeri parlano chiaro: 14 pacchetti di sanzioni contro la Russia, zero sanzioni contro Israele. Solo delle timide proteste formali presentate dopo gli attacchi all’UNIFIL Per chi non avesse ancora compreso quanto la classe dirigente occidentale sia profondamente intrisa di falsità e iposcri Ilgiornaleditalia.it - Italia-Israele, l'apoteosi del doppio standard: Russia da sanzionare e censurare, lo Stato ebraico da trattare come normale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I numeri parlano chiaro: 14 pacchetti di sanzioni contro la, zero sanzioni contro. Solo delle timide proteste formali presentate dopo gli attacchi all’UNIFIL Per chi non avesse ancora compreso quanto la classe dirigente occidentale sia profondamente intrisa di falsità e iposcri

