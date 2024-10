Israele, attacco all'Iran prima delle elezioni americane: si va verso la guerra mondiale? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La notizia è circolata diffusamente nella giornata di ieri, e potrebbe aprire davvero a uno scenario di guerra mondiale per più motivi Apprendiamo dai più importanti siti di informazione che Israele potrebbe attaccare l'Iran già prima delle elezioni americane prossime venture. Insomma, Israel Ilgiornaleditalia.it - Israele, attacco all'Iran prima delle elezioni americane: si va verso la guerra mondiale? Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La notizia è circolata diffusamente nella giornata di ieri, e potrebbe aprire davvero a uno scenario diper più motivi Apprendiamo dai più importanti siti di informazione chepotrebbe attaccare l'giàprossime venture. Insomma, Israel

