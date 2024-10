Incinta alle Olimpiadi di Parigi: è nata la figlia della sciabolatrice egiziana Nada Hafez (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'atleta egiziana ha dato alla luce una bambina di nome Zeina. Solo dopo la fine delle sue gare a Parigi 2024 ha raccontato di aver gareggiato Incinta di 7 mesi Vanityfair.it - Incinta alle Olimpiadi di Parigi: è nata la figlia della sciabolatrice egiziana Nada Hafez Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'atletaha dato alla luce una bambina di nome Zeina. Solo dopo la fine delle sue gare a2024 ha raccontato di aver gareggiatodi 7 mesi

Incinta di 7 mesi - Jodie Grinham conquista il bronzo nell'arco a Parigi : "L'abbiamo vinto in due" - Ha gareggiato con il ' rischio ' di partorire durante la prova, ma alla fine ha messo al collo una medaglia di bronzo «che abbiamo vinto in due». Alle Paralimpiadi di Parigi è il giorno dell’ arciera britannica Jodie Grinham che al termine di una giornata molto intensa ha battuto per 142-141 la connazionale Phoebe Paterson Pine nella finale per il terzo e quarto posto del Compound Open donne. (Gazzettadelsud.it)

