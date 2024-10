Agatha All Along: il trailer di metà stagione anticipa un ritorno da WandaVision? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Agatha All Along: il trailer di metà stagione anticipa un ritorno da WandaVision? Con quattro episodi rimasti, i Marvel Studios hanno recentemente diffuso un trailer di metà stagione per Agatha All Along, e nonostante includa un bel po’ di filmati dagli episodi precedenti, ci ha dato un’anticipazione di cosa succederà. Il trailer ha confermato ufficialmente che Teen (Joe Locke) è Billy Maximoff, alias Wiccan, e ha anche lasciato intendere un altro grande indizio sull’identità di Rio Vidal di Aubrey Plaza (“tutte le strade portano a me”). Poi, proprio alla fine, abbiamo avuto un’inquadratura molto rapida di una figura misteriosa con un cappello e un cappotto. Chi è lo sconosciuto nel trailer di metà serie di Agatha All Along? Non sappiamo chi sia e se è improbabile che sia Mefisto, sembra che lo scooper MTTSH punti l’attenzione su Evan Peters nei panni del ritorno di Ralph Bohner. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)All: ildiunda? Con quattro episodi rimasti, i Marvel Studios hanno recentemente diffuso undiperAll, e nonostante includa un bel po’ di filmati dagli episodi precedenti, ci ha dato un’zione di cosa succederà. Ilha confermato ufficialmente che Teen (Joe Locke) è Billy Maximoff, alias Wiccan, e ha anche lasciato intendere un altro grande indizio sull’identità di Rio Vidal di Aubrey Plaza (“tutte le strade portano a me”). Poi, proprio alla fine, abbiamo avuto un’inquadratura molto rapida di una figura misteriosa con un cappello e un cappotto. Chi è lo sconosciuto neldiserie diAll? Non sappiamo chi sia e se è improbabile che sia Mefisto, sembra che lo scooper MTTSH punti l’attenzione su Evan Peters nei panni deldi Ralph Bohner.

