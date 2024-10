'Usa a Israele, migliori la situazione Gaza o armi a rischio' (Di martedì 15 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin hanno inviato ieri una lettera a Israele chiedendo di adottare misure entro 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria a Gaza al fine di evitare un embargo sulle armi americane. Lo riporta Barak Ravid di Axios su X. Nella lettera in particolare si chiedono "passi concreti" e si esprime la "profonda preoccupazione" degli Stati Uniti per una situazione che "sta deteriorando". Quotidiano.net - 'Usa a Israele, migliori la situazione Gaza o armi a rischio' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin hanno inviato ieri una lettera achiedendo di adottare misure entro 30 giorni per migliorare laumanitaria aal fine di evitare un embargo sulleamericane. Lo riporta Barak Ravid di Axios su X. Nella lettera in particolare si chiedono "passi concreti" e si esprime la "profonda preoccupazione" degli Stati Uniti per unache "sta deteriorando".

