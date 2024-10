Trasporti, nuovo volo da Foggia a Venezia: due volte a settimana dal Gino Lisa verso l'aeroporto Marco Polo (Di martedì 15 ottobre 2024) La Puglia e il Veneto saranno ancora più vicine: da Foggia infatti partirà un nuovo volo per Venezia. Il collegamento sarà attivo dal prossimo 25 novembre con Lumiwings che Quotidianodipuglia.it - Trasporti, nuovo volo da Foggia a Venezia: due volte a settimana dal Gino Lisa verso l'aeroporto Marco Polo Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Puglia e il Veneto saranno ancora più vicine: dainfatti partirà unper. Il collegamento sarà attivo dal prossimo 25 novembre con Lumiwings che

Nuovo volo da Genova da maggio 2025 - . Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia per passeggeri trasportati, ha annunciato martedì 15 ottobre 2024 una nuova rotta da Genova a Varsavia a partire dalla stagione estiva 2025. . Il nuovo collegamento tra il capoluogo ligure e la capitale polacca prenderà il via il prossimo 1 maggio 2025 con. (Genovatoday.it)

Forlimpopoli - con la Croce Rossa un nuovo corso per aspiranti volontari - Il cuore pulsante della Croce Rossa sono i suoi i volontari, che quotidianamente offrono sostegno alle persone vulnerabili. E per essere più presente sul territorio e vicino ai bisogni della comunità, il comitato di Forlimpopoli-Bertinoro organizza un nuovo corso per diventare volontario. Il... (Forlitoday.it)

SpaceX - nuovo test di volo per Starship : razzo rientra alla base per la prima volta - Con un'altezza di quasi 121 metri, la Starship, senza equipaggio, ha tracciato un percorso nel Golfo del Messico come le quattro volte precedenti: in quei casi però i booster erano finiti distrutti subito dopo il decollo o durante l'atterraggio in mare. . Questa volta SpaceX è riuscita a riportare il razzo sulla piattaforma da cui era decollato sette minuti prima. (Liberoquotidiano.it)