Velvetmag.it - Tintura per capelli che dura sempre meno? Non spendere centinaia di euro, c’è finalmente il trucco giusto

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il problema dellata dellaperè comune a chiunque, di norma, vada a colorare isoprattutto per i bianchi. Fare lainfatti comporta una serie di problematiche, in primis il costo, poi l’impegno di dover andare dal parrucchiere o per chi la fa in autonomia da dedicare a tutti i passaggi con relativa attesa. Sono cose che alla lunga sono abbastanza fastidiose. Non solo perché la spesa ogni tre o quattro settimane non è da poco ma anche perché spesso a causa dei prodotti che si utilizzano come shampoo, creme e balsamo, lae quindi ibianchi escono veramente velocemente dopo averla fatta.per, nonpiù tanti soldi: la soluzione Farre una sessione, quindi un tempo tra l’una e l’altra più a lungo è il desiderio di tutti.