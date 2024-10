Universalmovies.it - RoFF19: il trailer di Berlinguer, La Grande Ambizione

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’edizione 2019 della Festa del Cinema di Roma sarà aperta domani da: La, il film presente oggi sulle nostre pagine grazie al primo. Il film, diretto dal regista Andrea Segre, porta al cinema il mito di Enrico, padre del comunismo italiano, interpretato per l’occasione dal poliedrico Elio Germano. Come anticipato, l’apertura dispetterà al biopic di Segre, presentato nella sezione “Progressive Cinema“. Successivamente, il lancio nelle sale arriverà è stato fissato per il prossimo 31 ottobre distribuito da Lucky Red.