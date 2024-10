Pubblica Amministrazione, il Ministro Zangrillo annuncia un nuovo sistema di valutazione basato sul merito (Di martedì 15 ottobre 2024) Un cambio di paradigma nella valutazione delle performance e della leadership nella Pubblica Amministrazione. È quanto annunciato dal Ministro Paolo Zangrillo durante l'assemblea di Confindustria Valle d'Aosta. L'articolo Pubblica Amministrazione, il Ministro Zangrillo annuncia un nuovo sistema di valutazione basato sul merito . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un cambio di paradigma nelladelle performance e della leadership nella. È quantoto dalPaolodurante l'assemblea di Confindustria Valle d'Aosta. L'articolo, ilundisul

Sciopero generale 18 ottobre : coinvolti anche settore sanitario - scuole e pubblica amministrazione - Settori esclusi dallo sciopero Alcuni settori cruciali non parteciperanno all’agitazione. Nella stessa giornata del 18 ottobre, gli operai dell’indotto manifesteranno a Roma per richiedere migliori condizioni lavorative e una maggiore attenzione alle problematiche specifiche del settore. Il 18 ottobre è stata proclamata una giornata di sciopero generale nazionale che potrebbe causare ... (Thesocialpost.it)

Donne ai vertici nella Pubblica Amministrazione : solo il 16 - 3% nel 2022. Livello più basso al Sud - Questi dati emergono dalla Relazione annuale del Cnel, che analizza i livelli e la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, presentando i primi risultati provvisori dell'ultimo Censimento delle Istituzioni pubbliche, riferito al 31 dicembre 2022. . Nel 2022, solo il 16,3% delle posizioni apicali è occupato da donne, e meno di due su dieci ricoprono incarichi di leadership ... (Orizzontescuola.it)

Pensioni della Pubblica amministrazione - più soldi in busta paga per restare al lavoro - Ad oggi infatti un lavoratore statale deve obbligatoriamente andare in pensione a 65 anni se raggiunge i requisiti contributivi, oppure in alternativa a 67 anni, età minima a cui si riceve il trattamento previdenziale nel settore privato. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti sta elaborando una nuova norma che dovrebbe mettere a disposizione dei lavoratori del pubblico impiego alcuni ... (Quifinanza.it)