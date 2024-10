Movieplayer.it - Maria Bakalova, l'intervista: “Trump è il lato oscuro del sogno americano. E Ivana è una sopravvissuta”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il set con Sebastian Stan, i colori di Manhattan e l'importanza di un film attuale: quindici minuti in esclusiva con la protagonista femminile di The Apprentice di Ali Abbasi. Al cinema dal 17 ottobre. "Sei in Italia, giusto?", ci chiede, collegata su Zoom da una stanza d'albergo di Londra, per il quarto d'ora che abbiamo a disposizione per la nostra. "Sai, io vengo dalla Bulgaria. Ed entrambi, credo, siamo cresciuti sognando con le storie americane". È nel pieno del press tour che anticipa The Apprentice di Ali Abassi, nel quale interpreta (alla grande) nientemeno che. Visto e amato al Festival di Cannes, il film è una sorta di origin story che illumina il rapporto tra Donalde il fixer Roy Cohn (Sebastian Stan e Jeremy Strong) nella New