Italia-Irlanda U21 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Italia Under 21 può chiudere quest’oggi i conti per la qualificazione agli Europei Under 21 che si svolgeranno in Slovacchia la prossima estate. La selezione di Carmine Nunziata affronterà questa sera i pari età dell’Irlanda allo stadio Nereo Rocco di Trieste alle ore 18.30 nell’ultima giornata valida per il gruppo 1, che deciderà chi tra le due squadre staccherà il biglietto per la competizione continentale. Azzurrini al momento primi in classifica con 21 punti, irlandesi lontani tre punti. In virtù del pareggio del match di andata, a Gnonto e compagni basterà non perdere contro la selezione allenata da Crawford per mantenere la vetta della classifica. L’Irlanda è invece costretta al successo per evitare gli spareggi e anche un eventuale sorpasso della Norvegia. Oasport.it - Italia-Irlanda U21 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Under 21 può chiudere quest’i conti per la qualificazione agli Europei Under 21 che si svolgeranno in Slovacchia la prossima estate. La selezione di Carmine Nunziata affronterà questa sera i pari età dell’allo stadio Nereo Rocco di Trieste alle ore 18.30 nell’ultima giornata valida per il gruppo 1, che deciderà chi tra le due squadre staccherà il biglietto per la competizione continentale. Azzurrini al momento primi in classifica con 21 punti, irlandesi lontani tre punti. In virtù del pareggio del match di andata, a Gnonto e compagni basterà non perdere contro la selezione allenata da Crawford per mantenere la vetta della classifica. L’è invece costretta al successo per evitare gli spareggi e anche un eventuale sorpasso della Norvegia.

