Intervista ad Albano | Reunion con Romina a Sanremo 2025? Non so nulla Amanda ha lavorato tanto ed è giusto che ora si diverta

(Di martedì 15 ottobre 2024) E’ tornato al Foro Italico dall’11 al 13 ottobre Tennis & Friends – Salute e Sport con l’obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita. Alla manifestazione hanno preso parte tanti ospiti del mondo della tv e dello spettacolo che sono scesi in campo per la prevenzione.adCarrisi al Tennis & Friends Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Ai nostri microfoni, il cantante ha spiegato come mai ha deciso di partecipare al Tennis and Friends: “Perché curarsi è indispensabile. Qui non solo ti curi ma puoi anche farti visitare in modo del tutto gratuito. Prevenire è sempre cento volte meglio che curarsi”. Poi ha parlato del suo rapporto con la prevenzione e la cura del corpo: “Se non aggiustiamo questa macchina quotidianamente non si va da nessuna parte.