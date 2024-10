Liberoquotidiano.it - Il maestrino Letta "resuscita" in Spagna per attaccare Giorgia Meloni: come sbanda su "El Pais"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Enrico(ex presidente del Consiglio) dopo aver perso il palco politico italiano non disdegna di dire la sua sull'attività dell'attuale governo: e intervistato dal quotidiano spagnolo Elsi mette a fare ile spiegare all'attuale presidente del Consigliocosa deve fare. La legge di bilancio «deve farla bene e non in termini demagogici o populisti,normalmente parla», «ha commesso il grande errore di non votare per Von der Leyen, l'Italia non può restare a margine».- dopo essere stato defenestrato dal Pd - ha trovato accoglienza a Parigi (Paris School of International Affairs, Sciences Po), mentre da qualche settimana è stato nominato nuovo preside della IE School of Politics, Economics and Global Affairs di Madrid. Il nuovo incarico inizierà il 20 novembre.