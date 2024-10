Gestione dei migranti. Varato il nuovo bando (Di martedì 15 ottobre 2024) La prefettura di Reggio conferma il modello dell’accoglienza “diffusa” dei migranti, ospitati cioè in centri di piccole dimensioni costituiti da singole unità abitative, con capacità ricettiva fino a un massimo di 50 posti complessivi. È quanto emerge dal nuovo bando di gara pubblicato per l’affidamento dei servizi da offrire a 1.500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale assegnati dal ministero al territorio provinciale. A differenza degli anni precedenti l’ente di corso Garibaldi, (in accordo con la disciplina introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici) si è però avvalsa della Stazione unica appaltante (Sua) della Provincia, per selezionare più operatori economici con cui sarà siglato un accordo quadro di durata biennale e prorogabile per ulteriori dodici mesi. Ilrestodelcarlino.it - Gestione dei migranti. Varato il nuovo bando Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La prefettura di Reggio conferma il modello dell’accoglienza “diffusa” dei, ospitati cioè in centri di piccole dimensioni costituiti da singole unità abitative, con capacità ricettiva fino a un massimo di 50 posti complessivi. È quanto emerge daldi gara pubblicato per l’affidamento dei servizi da offrire a 1.500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale assegnati dal ministero al territorio provinciale. A differenza degli anni precedenti l’ente di corso Garibaldi, (in accordo con la disciplina introdotta dalcodice dei contratti pubblici) si è però avvalsa della Stazione unica appaltante (Sua) della Provincia, per selezionare più operatori economici con cui sarà siglato un accordo quadro di durata biennale e prorogabile per ulteriori dodici mesi.

